ЗМІ: у Німеччині хочуть затвердити замовлення на дрони-камікадзе на понад 500 млн євро

У Німеччині планують затвердити два замовлення на бойові дрони-камікадзе, кожне вартістю близько 270 млн євро, від місцевих стартапів Helsing і Stark Defence.

Про це стало відомо Bloomberg від поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда".

Бюджетний комітет нижньої палати парламенту Бундестагу, як очікується, дасть зелене світло рамковим угодам з компаніями про закупівлю дронів-камікадзе у середу, 25 лютого.

За словами співрозмовників, обидві компанії, як очікується, до жовтня нададуть перші партії продукції німецькій бригаді, розгорнутій у Литві.

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр заявив, що очікує, що до початку наступного року бригада у Литві матиме достатню кількість дронів. Точна кількість одиниць, що будуть замовлені, не розголошується з міркувань національної безпеки.

Також співрозмовники зазначили, що німецький оборонний гігант Rheinmetall AG, як очікується, отримає подібний контракт пізніше навесні.

Раніше стало відомо, що Німеччина разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО має намір закупити велику кількість недорогих бойових дронів.

Нещодавно писали, що німецькі високопосадовці пообіцяли виділити більше коштів на інновації та стартапи на тлі зростаючої критики щодо того, як витрачається величезний військовий бюджет країни.