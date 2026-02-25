СМИ: в Германии хотят утвердить заказ на дроны-камикадзе более чем на 500 млн евро

В Германии планируют утвердить два заказа на боевые дроны-камикадзе, каждый стоимостью около 270 млн евро, от местных стартапов Helsing и Stark Defence.

Об этом стало известно Bloomberg от информированных собеседников, пишет "Европейская правда".

Бюджетный комитет нижней палаты парламента Бундестага, как ожидается, даст зеленый свет рамочным соглашениям с компаниями о закупке дронов-камикадзев среду, 25 февраля.

По словам собеседников, обе компании, как ожидается, до октября предоставят первые партии продукции немецкой бригаде, развернутой в Литве.

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что ожидает, что к началу следующего года бригада в Литве будет иметь достаточное количество дронов. Точное количество единиц, которые будут заказаны, не разглашается из соображений национальной безопасности.

Также собеседники отметили, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall AG, как ожидается, получит подобный контракт позже весной.

Ранее стало известно, что Германия вместе со своими европейскими партнерами по НАТО намерена закупить большое количество недорогих боевых дронов.

Недавно писали, что немецкие чиновники пообещали выделить больше средств на инновации и стартапы на фоне растущей критики относительно того, как расходуется огромный военный бюджет страны.