За 2025 рік Чехія поставила Україні майже 2 млн снарядів

Радник з національної безпеки Чехії Гінек Кмонічек розповів, скільки великокаліберних боєприпасів отримала Україна від Чехії за 2025 рік.

Про це він розповів під час слухань у Сенаті, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Кмонічек розповів, що Україна отримала 1,96 млн одиниць великокаліберних боєприпасів минулого року завдяки чеській "снарядній ініціативі".

Він зазначив, що ця ініціатива покрила близько 48% поставок боєприпасів до України минулого року.

Кмонічек наголосив, що на цей рік забезпечено фінансування приблизно 880 тисяч одиниць боєприпасів.

"Ми активно шукаємо додаткових спонсорів та донорів, щоб досягти загальної суми від 2,5 до 5 млрд чеських крон", – додав він.

Нагадаємо, до вступу на посаду прем'єра Чехії Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі Бабіш заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.

Нещодавно у НАТО повідомили, що так звана "чеська ініціатива", яку використовують для закупівлі зброї для ЗСУ на ринках інших держав, знайшла суттєво більше снарядів, ніж очікувалося.