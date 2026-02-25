За 2025 год Чехия поставила Украине почти 2 млн снарядов

Советник по национальной безопасности Чехии Гинек Кмоничек рассказал, сколько крупнокалиберных боеприпасов получила Украина от Чехии за 2025 год.

Об этом он рассказал во время слушаний в Сенате, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Кмоничек рассказал, что Украина получила 1,96 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов в прошлом году благодаря чешской "снарядной инициативе".

Он отметил, что эта инициатива покрыла около 48% поставок боеприпасов в Украину в прошлом году.

Кмоничек подчеркнул, что на этот год обеспечено финансирование примерно 880 тысяч единиц боеприпасов.

"Мы активно ищем дополнительных спонсоров и доноров, чтобы достичь общей суммы от 2,5 до 5 млрд чешских крон", – добавил он.

Напомним, до вступления в должность премьера Чехии Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

После встречи "коалиции решительных" в Париже Бабиш заявил, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.

Недавно в НАТО сообщили, что так называемая "чешская инициатива", которую используют для закупки оружия для ВСУ на рынках других государств, нашла существенно больше снарядов, чем ожидалось.