Литва поставить Україні ракети, аби зміцнити ППО

Литва передасть Україні партію ракет для переносного зенітного ракетного комплексу RBS-70.

Про це міністр оборони Робертас Каунас сказав під час візиту до Києва, цитує LRT, пише "Європейська правда".

За словами Каунаса, Литва відправляє 30 ракет для RBS в Україну, щоб допомогти зміцнити її протиповітряну оборону.

"Це зброя, яка терміново потрібна Україні і яка допоможе зміцнити її протиповітряну оборону", – наголосив він.

За його словами, Литва поставила 90 генераторів на суму понад 2 млн євро під час найхолоднішого періоду січня-лютого 2026 року і готує додаткові поставки дизельних генераторів, трансформаторів, електродвигунів та іншого обладнання для відновлення електропостачання.

Напередодні писали, що Естонія виділить 11 млн євро на придбання американської зброї для України у межах ініціативи НАТО PURL.

Того ж дня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет військової та гуманітарної підтримки.