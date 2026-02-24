Естонія анонсувала 11 млн євро на американську зброю для України

Естонія виділить 11 млн євро на придбання американської зброї для України у межах ініціативи НАТО PURL.

Про це 24 лютого заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, пише "Європейська правда".

Міхал оголосив, що Естонія надасть 11 млн євро на купівлю американської зброї для України через ініціативу PURL – зокрема, на посилення ППО та боєприпаси.

"Спроби Росії зламати рішучість України провалилися. Ми продовжимо підсилювати її стійкість на полі бою та позицію за столом переговорів", – зазначив прем’єр Естонії.

Нагадаємо, Крістен Міхал 24 лютого прибув до Києва разом з іншими лідерами Нордично-Балтійської вісімки.

МЗС Естонії раніше опублікувало заяву до четвертої річниці повномасштабної війни зі словами підтримки від естонських дипломатів по всьому світу.