Укр Рус Eng

Естонія анонсувала 11 млн євро на американську зброю для України

Новини — Вівторок, 24 лютого 2026, 17:05 — Марія Ємець

Естонія виділить 11 млн євро на придбання американської зброї для України у межах ініціативи НАТО PURL.

Про це 24 лютого заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, пише "Європейська правда". 

Міхал оголосив, що Естонія надасть 11 млн євро на купівлю американської зброї для України через ініціативу PURL – зокрема, на посилення ППО та боєприпаси. 

"Спроби Росії зламати рішучість України провалилися. Ми продовжимо підсилювати її стійкість на полі бою та позицію за столом переговорів", – зазначив прем’єр Естонії. 

Нагадаємо, Крістен Міхал 24 лютого прибув до Києва разом з іншими лідерами Нордично-Балтійської вісімки.

МЗС Естонії раніше опублікувало заяву до четвертої річниці повномасштабної війни зі словами підтримки від естонських дипломатів по всьому світу

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
Реклама: