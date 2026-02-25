Литва поставит Украине ракеты, чтобы укрепить ПВО

Литва передаст Украине партию ракет для переносного зенитного ракетного комплекса RBS-70.

Об этом министр обороны Робертас Каунас сказал во время визита в Киев, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По словам Каунаса, Литва отправляет 30 ракет для RBS в Украину, чтобы помочь укрепить ее противовоздушную оборону.

"Это оружие, которое срочно нужно Украине и которое поможет укрепить ее противовоздушную оборону", – подчеркнул он.

По его словам, Литва поставила 90 генераторов на сумму более 2 млн евро во время самого холодного периода января-февраля 2026 года и готовит дополнительные поставки дизельных генераторов, трансформаторов, электродвигателей и другого оборудования для восстановления электроснабжения.

Накануне писали, что Эстония выделит 11 млн евро на приобретение американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL.

В тот же день правительство Великобритании объявило о новом пакете военной и гуманитарной поддержки.