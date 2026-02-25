Данія готова говорити про розміщення ядерної зброї на своїй території

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив про готовність розглянути можливість розміщення ядерної зброї на території країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник данського оборонного відомства сказав в інтерв’ю Politiken.

За словами Поульсена, він готовий розглянути всі можливі варіанти посилення оборонного потенціалу країни.

"Я готовий обговорити будь-які питання", – заявив він, утримавшись від конкретних термінів або умов, за яких таке розміщення може відбутися.

Водночас, на його думку, перш за все важливо, щоб розмови про розширення європейської ядерної зброї були закріплені в контексті НАТО.

"Йдеться як про те, що Європа повинна бути більш спроможною, так і про те, що вона готова піти далі, щоб створити більш значні європейські можливості або потенціал. Я вважаю, що, незалежно від того, що станеться, це хороша ідея", – додав міністр.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".