Дания готова говорить о размещении ядерного оружия на своей территории

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о готовности рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава датского оборонного ведомства сказал в интервью Politiken.

По словам Поульсена, он готов рассмотреть все возможные варианты усиления оборонного потенциала страны.

"Я готов обсудить любые вопросы", – заявил он, воздержавшись от конкретных сроков или условий, при которых такое размещение может произойти.

В то же время, по его мнению, прежде всего важно, чтобы разговоры о расширении европейского ядерного оружия были закреплены в контексте НАТО.

"Речь идет как о том, что Европа должна быть более способной, так и о том, что она готова пойти дальше, чтобы создать более значительные европейские возможности или потенциал. Я считаю, что, независимо от того, что произойдет, это хорошая идея", – добавил министр.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран начали обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о намерениях США и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".