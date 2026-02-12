США пообещали продолжить предоставлять странам НАТО в Европе "ядерный зонтик"

Соединенные Штаты продолжат предоставлять европейским государствам-членам НАТО расширенный ядерный потенциал сдерживания, несмотря на то, что США больше не будут основным защитником Европы в сфере обычных (конвенционных) вооружений.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра обороны США Элбриджа Колби во время закрытого заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 12 февраля, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Заместитель главы Пентагона заверил, что США продолжат предоставлять ядерную защиту государствам НАТО в Европе.

"Стратегия, которая делает вид, что Соединенные Штаты могут бесконечно долго оставаться основным защитником Европы в сфере обычных вооружений, одновременно неся решающую нагрузку повсюду в других местах, не является ни жизнеспособной, ни разумной. Это стремление, оторванное от ресурсов", – заявил Колби.

Он подчеркнул, что такая стратегия не служит интересам ни обычных американцев, ни европейцев.

"Это не дружба. Настоящая дружба заключается в том, чтобы говорить правдиво, прямо и убедительно", – убежден заместитель министра обороны США.

Он добавил, что в Пентагоне хотят быть откровенными с союзниками в НАТО "как в отношении сроков и масштаба изменений, так и в отношении вызовов и компромиссов, с которыми мы сталкиваемся".

"Мы будем продолжать предоставлять расширенный ядерный потенциал сдерживания США. И мы также будем продолжать, в более ограниченном и сфокусированном виде, предоставлять конвенционные средства, способствующие обороне НАТО", – пообещал Элбридж Колби.

