У Литві благодійна кампанія зібрала 1 млн євро на дрони для України

Благодійна кампанія на підтримку України Dronaton, ініційована неурядовою організацією Blue/Yellow, зібрала 1 млн євро на дрони.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як повідомила організація в понеділок, 15 вересня, двомісячна кампанія була розроблена за аналогією з марафоном – "довга, послідовна і командна робота".

Цей 1 млн євро буде використаний для придбання та доставки на українську передову FPV-дронів, розвідувальних дронів, нічних розвідувальних дронів, логістичних та далекобійних дронів, їх систем управління та аксесуарів.

"Кожен з цих дронів є не тільки гарантією безпеки для українських солдатів, але й для всіх нас. Сильніша Україна означає безпечнішу Литву та Європу. Наша місія – допомогти українцям у їхній боротьбі проти агресора, але водночас ми інвестуємо в безпеку Литви – чим довше Україна триматиметься, тим менше реальних загроз ми матимемо", – заявила директорка Blue/Yellow Лаура Паукште.

Фото: LRT

За даними організації, тисячі приватних осіб, компаній та громад приєдналися до Dronaton, придбавши персоналізовані дрони та реалізуючи ініціативи з підтримки співробітників для України.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Blue/Yellow придбала для України понад 5 тисяч різних типів дронів та аксесуарів до них.

22 липня литовська кампанія Radarom! придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.

Третя кампанія Radarom! була організована LRT у співпраці з Blue / Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu з 3 по 24 лютого. Під час кампанії жителі та компанії Литви пожертвували понад 5 млн євро.