У Литві благодійна кампанія передала ЗСУ дрони та обладнання майже на 6 млн євро

У Литві завершили проєкт RADAROM!, в рамках якого збирали гроші на допомогу українським військовим: за його підсумками бійцям передали дрони і супутнє обладнання на суму майже 6 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За підсумками збору коштів українським військовим підрозділам передано обладнання литовських і українських виробників на суму 5,74 млн євро.

Зокрема, 3,846 млн євро виділено на дрони литовського виробництва, 1,898 млн євро – на українські дрони та супутнє обладнання.

Серед переданого ЗСУ обладнання – FPV-дрони, світлопровідні оптичні дрони FPV у комплекті з колесом і станцією управління, багатофункціональні дрони, система підтримки зв'язку, розвідувальні та ударні дрони, а також комплекти "Вампір".

Найближчим часом у Литві запустять нову програму зі збору коштів для українських захисників.

"За кілька років RADAROM! став сильним символом, навколо якого об'єднується литовське суспільство, щоб допомогти Україні захистити нашу свободу. Тому LRT разом із партнерами вирішила, що і в 2026 році продовжить цю акцію, і незабаром ви дізнаєтеся, на що ми закликатимемо об'єднатися цього разу", – каже гендиректорка LRT Моніка Гарбасіаускайте-Будріене.

22 липня литовська кампанія RADAROM! придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.

У вересні повідомляли, що благодійна кампанія на підтримку України Dronaton, ініційована неурядовою організацією Blue/Yellow, зібрала 1 млн євро на дрони.