Зеленський розповів про зустріч з прем’єром Норвегії
Президент Володимир Зеленський розповів про "предметну і хорошу" зустріч з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.
Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
У контексті зустрічі із Стьоре Зеленський відзначив допомогу, яку Україні надає Норвегія, зокрема для підтримки енергетичної системи.
"Сьогодні ми говорили про продовження нашої спільної роботи і будемо працювати над стратегічним партнерством: ми на цей рівень фактично вже вийшли. Дякую, що Норвегія готова й надалі допомагати нам з енергетикою, і не тільки допомагати, але й більше працювати над спільними ідеями, спільними проєктами", – зазначив він.
Зеленський також анонсував угоду про енергетичну співпрацю між Україною і Норвегією.
Також стало відомо, що Норвегія цьогоріч, надаючи військову допомогу Україні, найбільше коштів виділить на закупівлю дронів і безпілотних систем.
На початку лютого повідомляли про новий внесок Норвегії у 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.