Зеленський розповів про зустріч з прем’єром Норвегії

Президент Володимир Зеленський розповів про "предметну і хорошу" зустріч з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це український президент написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

У контексті зустрічі із Стьоре Зеленський відзначив допомогу, яку Україні надає Норвегія, зокрема для підтримки енергетичної системи.

"Сьогодні ми говорили про продовження нашої спільної роботи і будемо працювати над стратегічним партнерством: ми на цей рівень фактично вже вийшли. Дякую, що Норвегія готова й надалі допомагати нам з енергетикою, і не тільки допомагати, але й більше працювати над спільними ідеями, спільними проєктами", – зазначив він.

Зеленський також анонсував угоду про енергетичну співпрацю між Україною і Норвегією.

Також стало відомо, що Норвегія цьогоріч, надаючи військову допомогу Україні, найбільше коштів виділить на закупівлю дронів і безпілотних систем.

На початку лютого повідомляли про новий внесок Норвегії у 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.