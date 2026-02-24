Прем'єр Норвегії у Києві розповів, яку військову допомогу нададуть Україні цьогоріч

Норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, який 24 лютого прибув з візитом до Києва, оголосив, що Норвегія цьогоріч, надаючи військову допомогу Україні, найбільше коштів виділить на закупівлю дронів і безпілотних систем.

Про це йдеться у заяві норвезького уряду, повідомляє "Європейська правда".

Стьоре нагадав, що у 2026 році Норвегія надасть Україні 85 млрд крон (близько 7,5 млрд євро). 70 млрд крон (близько 5,9 млрд євро) підуть на військову допомогу, а 15 млрд (близько 1,3 млрд євро) – на цивільну.

"Українці краще за всіх знають свої потреби. У тісному діалозі з українською владою уряд визначив основні напрямки військової допомоги Україні у 2026 році. Ми будемо використовувати кошти там, де вони принесуть максимальну користь українцям", – сказав він.

Для підтримки оборони України уряд Норвегії приділятиме пріоритетну увагу, зокрема, безпілотникам, протиповітряній обороні, артилерійським боєприпасам, а також роботі з навчання та оснащення української бригади.

Для підтримки оборони України у 2026 році уряд вирішив виділити кошти на наступні основні напрямки в рамках військової допомоги:

Дрони та автономні системи (обладнання, здатне діяти самостійно): понад 12 млрд крон (1,06 млрд євро);

Протиповітряна оборона та винищувачі F-16: близько 9 млрд крон (800 млн євро);

Морська безпека: близько 6 млрд крон (530 млн євро)

Північно-Балтійська та Польська бригадна ініціатива: близько 3,5 млрд крон (310 млн євро);

Навчання та підготовка: близько 5 млрд крон (440 млн євро);

Механізми міжнародного співробітництва та стратегічні проєкти: понад 8 млрд крон (710 млн євро).

"Важливо підкреслити, що протягом року може виникнути необхідність змінити структуру допомоги, якщо цього вимагатиме розвиток ситуації в Україні. У такому випадку це буде зроблено у тісній співпраці з самими українцями", – наголосив Стьоре.

Нещодавно стало відомо, що Франція та Норвегія уклали угоду, яка надасть Україні нові можливості в сферах спостереження та ситуаційної обізнаності, а також авіаційних бомб.

Також повідомляли про новий внесок Норвегії у 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.