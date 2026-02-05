Шмигаль: Норвегія внесла ще 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Норвегія підписала новий внесок 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр написав у своєму Х.

За словами Шмигаля, загальний внесок Норвегії до Фонду тепер складає 163,6 млн євро.

"Ці кошти допоможуть відновити критично важливі енергетичні обʼєкти, пошкоджені внаслідок російських атак, і підтримати Україну під час суворої зими", – зазначив він.

Загалом через Фонд мобілізовано понад 1,7 млрд євро від 36 донорів і забезпечено постачання критичного обладнання по всій Україні, поінформував міністр.

Раніше стало відомо, що Швеція вирішила виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки.

Повідомляли також, що Франція виділяє 70 млн євро на підтримку проєктів, які будуть реалізовані в Україні у межах роботи Фонду підтримки критичної інфраструктури.