Зеленский рассказал о встрече с премьером Норвегии

Президент Владимир Зеленский рассказал о "предметной и хорошей" встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Об этом украинский президент написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

В контексте встречи со Стёре Зеленский отметил помощь, которую Украине оказывает Норвегия, в частности для поддержки энергетической системы.

"Сегодня мы говорили о продолжении нашей совместной работы и будем работать над стратегическим партнерством: мы на этот уровень фактически уже вышли. Спасибо, что Норвегия готова и в дальнейшем помогать нам с энергетикой, и не только помогать, но и больше работать над общими идеями, общими проектами", – отметил он.

Зеленский также анонсировал соглашение об энергетическом сотрудничестве между Украиной и Норвегией.

Также стало известно, что Норвегия в этом году, предоставляя военную помощь Украине, больше всего средств выделит на закупку дронов и беспилотных систем.

В начале февраля сообщали о новом взносе Норвегии в 86,4 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины.