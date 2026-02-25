Зеленський повідомив про угоди з Фінляндією, Данією і Латвією щодо виробництва дронів

Україна підписала рамкові оборонні угоди з Фінляндією, Данією і Латвією, які передбачають розширення спільного виробництва дронів.

Про це у своєму Х написав президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, було підписано чотири рамкові оборонні угоди: дві між Україною і Фінляндією, одну між Україною і Данією та одну між Україною і Латвією.

"Ці ініціативи в рамках програми спільного виробництва "Build with Ukraine" допомагають закласти основу для справді самодостатньої європейської оборонно-промислової бази, яка зміцнить нашу спільну безпеку в майбутньому", – розповів Зеленський.

Він закликав інших партнерів долучатися до цих зусиль, роблячи внески через програму SAFE для подальшого масштабування спільного виробництва.

"Це не лише посилить нашу колективну безпеку вже зараз, а й створить можливості для майбутнього експорту після війни", – наголосив Зеленський.

Також напередодні стало відомо, що уряд Канади оголосив про надання Україні 2 млрд канадських доларів ($1,4 млрд) військової допомоги та запровадив нові санкції проти РФ.

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про план підтримки для енергетичної стійкості України на найближчий час та анонсувала "енергетичний Рамштайн" у березні для координації зусиль партнерів.