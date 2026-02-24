Канада оголосила про військову допомогу Україні та нові санкції проти Росії

Уряд Канади 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного російської вторгнення, оголосив про надання Україні 2 млрд канадських доларів (1,4 млрд доларів США) військової допомоги та запровадив нові санкції проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у пресрелізі канадського уряду.

Як зазначається у повідомленні, військова допомога на суму 1,4 млрд доларів США, яка розрахована на 2026-2027 фінансові роки, допоможе забезпечити Збройні сили України необхідним обладнанням та можливостями для захисту своєї території.

Крім того, Канада надає Україні понад 400 броньованих машин, включаючи 66 легких броньованих машин 6-го класу від компанії General Dynamics та 383 броньованих машин Senator виробництва Roshel.

Міністр оборони країни Девід Макгінті оголосив про продовження місії з тренування українських військових UNIFIER на додаткові три роки, тобто до 2029 року.

Міністерка закордонних справ Аніта Ананд також оголосила про додаткові 20 мільйонів доларів до Фонду енергетичної підтримки України. Цей внесок дозволить продовжувати закупівлю та постачання енергетичного обладнання для українських енергокомпаній.

Крім того, Канада запровадить санкції проти 21 фізичної особи та 53 організацій, а також 100 суден з "тіньового флоту" Росії. Також Оттава знижує граничну ціну на російську сиру нафту з 47,6 доларів США до 44,1 доларів за барель.

Цього місяця стало відомо, що Канада надасть Україні партію ракет AIM для систем протиповітряної оборони.

А наприкінці грудня Канада анонсувала економічну допомогу Україні обсягом 2,5 мільярда доларів.