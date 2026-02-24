Президентка Єврокомісії анонсувала "енергетичний Рамштайн" для України і план підтримки

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про план підтримки для енергетичної стійкості України на найближчий час та анонсувала "енергетичний Рамштайн" у березні для координації зусиль партнерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це фон дер Ляєн сказала на брифінгу лідерів ЄС у Києві.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС має новий пакет обсягом 100 млн євро на невідкладні енергетичні потреби України і ці гроші вже можна починати вкладати.

Вона заявила, що одночасно починається підготовка плану зимової енергетичної підтримки для України на 2026-2027 роки.

"Його назва – "Ремонт, відбудова, перезапуск". Він включатиме пакет на 920 млн євро для стабілізації енергосистеми України… Він забезпечить стабільний потік електроенергії всередині країни, прискорить децентралізацію виробництва з відновлюваних джерел… Звісно, також йдеться про ремонт, відбудову, модернізацію мереж, та ремонт і запуск пошкоджених електростанцій", – розповіла президентка Єврокомісії.

Вона зазначила, що енергетична підтримка України потребує великої координації між усіма партнерами, які допомагають, щоб узгодити ці зусилля.

"Тож єврокомісар Йоргенсен (єврокомісар з енергетики – ЄП) і віцепрем’єр – міністр енергетики Шмигаль вже у березні скличуть "енергетичний Рамштайн" для такої координації і безпроблемної, узгодженої роботи… Це забезпечить, що Україна отримуватиме саме те, чого зараз потребує", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Також вона оголосила, що ЄС розраховує "до Великодня" забезпечити Україні перший оборонний пакет, профінансований з кредиту на 90 млрд євро, та запевнила, що Євросоюз знайде спосіб затвердити цю допомогу, попри спротив Угорщини.

Нагадаємо, 24 лютого лідерам ЄС і країн-членів під час візиту до Києва показали розбиту російськими ударами ТЕЦ.