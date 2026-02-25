Зеленский сообщил о соглашениях с Финляндией, Данией и Латвией по производству дронов

Украина подписала рамочные оборонные соглашения с Финляндией, Данией и Латвией, которые предусматривают расширение совместного производства дронов.

Об этом в своем Х написал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Европейская правда".

По его словам, было подписано четыре рамочных оборонных соглашения: два между Украиной и Финляндией, одно между Украиной и Данией и одно между Украиной и Латвией.

"Эти инициативы в рамках программы совместного производства "Build with Ukraine" помогают заложить основу для действительно самодостаточной европейской оборонно-промышленной базы, которая укрепит нашу общую безопасность в будущем", – рассказал Зеленский.

Он призвал других партнеров присоединиться к этим усилиям, делая взносы через программу SAFE для дальнейшего масштабирования совместного производства.

"Это не только усилит нашу коллективную безопасность уже сейчас, но и создаст возможности для будущего экспорта после войны", – подчеркнул Зеленский.

Также накануне стало известно, что правительство Канады объявило о предоставлении Украине 2 млрд канадских долларов ($1,4 млрд) военной помощи и ввело новые санкции против РФ.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане поддержки энергетической устойчивости Украины на ближайшее время и анонсировала "энергетический Рамштайн" в марте для координации усилий партнеров.