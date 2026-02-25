У Британії запускають виробництво українського виробника дронів

У Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод.

Про це повідомив у середу посол у Лондоні Валерій Залужний, пише "Європейська правда".

За словами Залужного, мова йде виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, чиї безпілотники довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

"Запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", – прокоментував Залужний.

Він зазначив, що центр інженерної експертизи залишається в Україні, а виробництво інтегрують у британський оборонний простір.

"Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки", – додав Залужний.

Компанія Ukrspecsystems працює на ринку з 2014 року, завоювавши репутацію розробника високоефективних безпілотних рішень. Її візитівкою є розвідувальні комплекси PD-2, Gekata та лінійка Shark.

Нагадаємо, 11 вересня Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

У британському Міноборони повідомили, що першим спільним проєктом стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project Octopus.