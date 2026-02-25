В Британии запускают производство украинского производителя дронов

В Великобритании начинает работать первый украинский оборонный завод.

Об этом сообщил в среду посол в Лондоне Валерий Залужный, пишет "Европейская правда".

По словам Залужного, речь идет о производственном комплексе компании Ukrspecsystems, чьи беспилотники доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

"Запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства", – прокомментировал Залужный.

Он отметил, что центр инженерной экспертизы остается в Украине, а производство интегрируют в британское оборонное пространство.

"Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности", – добавил Залужный.

Компания Ukrspecsystems работает на рынке с 2014 года, завоевав репутацию разработчика высокоэффективных беспилотных решений. Ее визитной карточкой являются разведывательные комплексы PD-2, Gekata и линейка Shark.

Напомним, 11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

В британском Минобороны сообщили, что первым совместным проектом станет новый передовой беспилотник-перехватчик противовоздушной обороны под названием Project Octopus.