Грузія на рік продовжила українцям право на перебування в країні

Громадянам України продовжили право перебування в Грузії без візи на один рік.

Відповідну постанову ухвалив грузинський уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Згідно з документом, громадянам України, які в'їхали і перебували в Грузії до 24 лютого 2025 року, право перебування продовжується до 24 лютого 2027 року.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну українці могли перебувати в Грузії без візи тільки протягом одного року.

Згідно з постановою грузинського прем'єра від 23 квітня 2024 року, терміни безвізового в'їзду і перебування громадян України в Грузії були збільшені до трьох років. Однак постановою минулого року термін їх безвізового перебування в країні був скорочений до одного року.

Нагадаємо, у грудні уряд Грузії продовжив до 1 квітня 2026 року безкоштовне користування низкою медичних послуг для громадян України, які прибули до країни через бойові дії.