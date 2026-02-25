Грузия на год продлила украинцам право на пребывание в стране

Гражданам Украины продлили право пребывания в Грузии без визы на один год.

Соответствующее постановление приняло грузинское правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Согласно документу, гражданам Украины, которые въехали и находились в Грузии до 24 февраля 2025 года, право пребывания продлевается до 24 февраля 2027 года.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину украинцы могли находиться в Грузии без визы только в течение одного года.

Согласно постановлению грузинского премьера от 23 апреля 2024 года, сроки безвизового въезда и пребывания граждан Украины в Грузии были увеличены до трех лет. Однако постановлением прошлого года срок их безвизового пребывания в стране был сокращен до одного года.

Напомним, в декабре правительство Грузии продлило до 1 апреля 2026 года бесплатное пользование рядом медицинских услуг для граждан Украины, прибывших в страну из-за боевых действий.