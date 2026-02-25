Укр Рус Eng

У Польщі висунули звинувачення ексголовам Служби безпеки і контррозвідки у справі про Pegasus

Новини — Середа, 25 лютого 2026, 15:53 — Марія Ємець

У Польщі офіційно висунули звинувачення колишнім очільникам Служби внутрішньої безпеки і військової контррозвідки у межах справи щодо використання Польщею шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

У середу Національна прокуратура оголосила, що колишньому очільнику Служби внутрішньої безпеки Пйотру П. і колишньому голові військової контррозвідки Мацею М. висунули звинувачення у невиконанні посадових зобов’язань у зв’язку із погодженням використання і використання шпигунської програми Pegasus.

У звинуваченні йдеться про те, що посадовці погодили використання програми, попри те, що вона не мала відповідної акредитації щодо безпеки, і не провівши перевірки, чи система забезпечує захист оброблюваної таємної інформації. 

Речник прокуратури зазначив, що обох допитали як підозрюваних. Вони заперечують звинувачення. 

Нагадаємо, йдеться про розслідування після скандалу з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus для стеження за опонентами під час перебування при владі нині опозиційної партії "Право і справедливість". 

Влітку 2025 року у Польщі затримували ексглаву антикорупційного бюро через справу Pegasus.

З Pegasus пов’язана і справа колишнього міністра юстиції і генпрокурора Польщі Збігнева Зьобро.

Польща
