В Польше выдвинули обвинения экс-главам Службы безопасности и контрразведки по делу Pegasus

В Польше официально выдвинули обвинения бывшим руководителям Службы внутренней безопасности и военной контрразведки в рамках дела об использовании Польшей шпионского программного обеспечения Pegasus.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

В среду Национальная прокуратура объявила, что бывшему руководителю Службы внутренней безопасности Петру П. и бывшему главе военной контрразведки Мацею М. предъявлены обвинения в неисполнении должностных обязанностей в связи с согласованием использования и использованием шпионской программы Pegasus.

В обвинении говорится, что чиновники согласовали использование программы, несмотря на то, что она не имела соответствующей аккредитации по безопасности, и не проведя проверки, обеспечивает ли система защиту обрабатываемой секретной информации.

Представитель прокуратуры отметил, что обоих допросили как подозреваемых. Оба отрицают обвинения.

Напомним, речь идет о расследовании после скандала с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами во время пребывания у власти ныне оппозиционной партии "Право и справедливость".

Летом 2025 года в Польше задерживали экс-главу антикоррупционного бюро из-за дела Pegasus.

С Pegasus связано и дело бывшего министра юстиции и генпрокурора Польши Збигнева Зёбро.