У Польщі заарештували ексглаву антикорупційного бюро через справу Pegasus

Колишнього очільника Центрального антикорупційного бюро Польщі Ернеста Бейду у п’ятницю, 6 червня, заарештували у справі щодо системи Pegasus.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 6 червня, Бейду заарештували за розпорядженням окружного суду у Варшаві.

Тепер він має з’явитися перед парламентським слідчим комітетом у справі Pegasus.

Як свідчать документи Міністерства юстиції Польщі, він був одним із тих, хто стояв за придбанням системи Pegasus. Бейда чотири рази не з’являвся на засідання комітету, востаннє – 31 березня, тому було ухвалено рішення примусово привести його поліцією.

Нагадаємо, слідча комісія Сейму щодо Pegasus досліджує законність використання польськими службами цього програмного забезпечення за часів перебування при владі партії "Право і справедливість", а також хоче з’ясувати, хто дотичний до рішення про придбання цього інструмента для Польщі.

На початку травня писали, що колишній міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнев Зьобро з’явився до прокуратури Варшави на допит як свідок у розслідуванні щодо можливих зловживань з коштами Фонду справедливості.

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