Прокуратура Польщі просить згоди Сейму на зняття імунітету з ексміністра Зьобро

Генпрокурор Польщі подав клопотання до Сейму з проханням надати згоду для притягнення до відповідальності депутата опозиційної партії "Право і справедливість", колишнього генпрокурора та міністра юстиції Збігнева Зьобро.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Генпрокурор попросив згоди Сейму Польщі на зняття імунітету зі Збігнева Зьобро задля звинувачень стосовно діяльності Фонду справедливості, що був у його сфері відповідальності під час перебування на посаді.

У прокуратурі вважають, що за кошти фонду, 25 млн злотих, закупили шпигунське програмне забезпечення Pegasus.

Клопотання ймовірно є першим кроком до висування Зьобро кримінальних звинувачень, за якими йому може загрожувати до 25 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні 2025 року після численних спроб Зьобро врешті заслухали на засіданні спецкомісії Сейму щодо скандалу з Pegasus.

Він підтвердив, що ініціював придбання цього програмного забезпечення задля протидії злочинності, але сказав, що нічого не знає про технічні аспекти.

Речниця генпрокурора Анна Адамяк на брифінгу заявила про висновки, що Зьобро "створив та керував організованою злочинною групою", до складу якої увійшли особи з Мін’юсту, і через них були неналежно використані понад 150 млн злотих з Фонду справедливості.

Про скандал із Pegasus, що передував розслідуванню, читайте в архівній статті Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням.