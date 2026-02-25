Данія обговорює з українським виробником дронів запуск виробництва на своїй території

Уряд Данії веде переговори з українською компанією-виробником дронів Skyfall про запуск виробництва на данській території.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії, повідомляє "Європейська правда".

Очільник оборонного відомства країни Троельс Лунд Поульсен разом зі своїм українським колегою Михайлом Федоровим обговорили можливість створення ще одного українського оборонного підприємства в Данії.

"Зараз ми розпочинаємо переговори з українською компанією Skyfall про налагодження виробництва в Данії. Залучення сильних українських оборонних підприємств до Данії у взаємодії з данською промисловістю посилить безпеку як Данії, так і України", – заявив міністр Поульсен.

Якщо Skyfall налагодить виробництво в Данії, компанія буде заохочуватися до співпраці з однією або декількома відповідними данськими компаніями.

Крім того, паралельно з можливими майбутніми переговорами щодо контракту, буде проведено детальний аналіз та комплексну перевірку діяльності компанії, зокрема щодо корупції, структури власності та відмивання грошей. Це відбуватиметься у тісній співпраці з українськими органами влади.

Компанія SkyFall є виробником дронів Vampire, а також виробляє Shrike FPV-дрони та дрони-перехоплювачі.

Нагадаємо, у середу посол у Лондоні Валерій Залужний повідомив, що у Великій Британії починає працювати перший український оборонний завод.

Нагадаємо, 11 вересня Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

У британському Міноборони повідомили, що першим спільним проєктом стане новий передовий безпілотник-перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project Octopus.