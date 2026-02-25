Дания обсуждает с украинским производителем дронов запуск производства на своей территории

Правительство Дании ведет переговоры с украинской компанией-производителем дронов Skyfall о запуске производства на датской территории.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Дании, сообщает "Европейская правда".

Глава оборонного ведомства страны Троельс Лунд Поульсен вместе со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым обсудили возможность создания еще одного украинского оборонного предприятия в Дании.

"Сейчас мы начинаем переговоры с украинской компанией Skyfall о налаживании производства в Дании. Привлечение сильных украинских оборонных предприятий в Данию во взаимодействии с датской промышленностью усилит безопасность как Дании, так и Украины", – заявил министр Поульсен.

Если Skyfall наладит производство в Дании, компания будет поощряться к сотрудничеству с одной или несколькими соответствующими датскими компаниями.

Кроме того, параллельно с возможными будущими переговорами по контракту, будет проведен детальный анализ и комплексная проверка деятельности компании, в частности в отношении коррупции, структуры собственности и отмывания денег. Это будет происходить в тесном сотрудничестве с украинскими органами власти.

Компания SkyFall является производителем дронов Vampire, а также производит Shrike FPV-дроны и дроны-перехватчики.

Напомним, в среду посол в Лондоне Валерий Залужный сообщил, что в Великобритании начинает работать первый украинский оборонный завод.

Напомним, 11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

В британском Минобороны сообщили, что первым совместным проектом станет новый передовой беспилотник-перехватчик противовоздушной обороны под названием Project Octopus.