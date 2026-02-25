ЗМІ: Франція непокоїться через ризик розповсюдження ядерної зброї

У Франції висловлюють занепокоєння через ризик поширення ядерної зброї у світі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посадовець Єлисейського палацу, якого цитує Politico.

Коментар посадовця з'явився напередодні виступу французького президента Емманюеля Макрона про ядерну доктрину Франції, запланованого на 2 березня.

Очікується, що він надасть детальнішу інформацію про те, як ядерна зброя Франції може сприяти безпеці Європи. Такі країни, як Німеччина і Швеція, публічно підтвердили переговори з Францією про ядерне стримування.

"Ми живемо в період, який в основному сприяє поширенню ядерної зброї", – заявив посадовець журналістам у середу.

Він також додав, що тиск на міжнародний режим нерозповсюдження посилюється.

Крім того, як зазначає видання, за останні кілька років також закінчилася дія кількох договорів часів холодної війни, які обмежували ядерні арсенали.

"Ми явно спостерігаємо руйнування всього, що залишилося від системи контролю над озброєннями", – підкреслив представник Єлисейського палацу.

За його словами, країни, які володіють ядерною зброєю, тепер не уникають воєнних конфронтацій, вказавши на Індію та Пакистан.

Французький посадовець також торкнувся відкритого прагнення деяких країн Європи та Азії мати власні ядерні озброєння.

"Іншою причиною (ризику розповсюдження. – Ред.) є відчуття незахищеності в низці країн, особливо коли політичні зміни серед різних суб’єктів означають, що ті, хто вірив, що може покладатися на гарантії, більше не впевнені в них", – сказав він, натякаючи на останні геополітичні дії Вашингтона під керівництвом президента Дональда Трампа.

Хоча жодної країни не було названо, у Південній Кореї та Японії тривають дискусії щодо того, чи слід їм розробляти власні засоби ядерного стримування.

На початку цього місяця президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що його країна повинна почати розробляти засоби ядерної оборони, зважаючи на загрозу з боку Москви.

Як повідомляли ЗМІ, група європейських країн нібито почали обговорювати варіанти власного ядерного стримування, оскільки впевненість у надійності США як союзника похитнулася.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито планує у лютому запропонувати французьку "ядерну парасольку" решті Європи – про можливість чого він вже згадував у 2025 році.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив про наміри США і далі надавати Європі "ядерну парасольку".