СМИ: Франция обеспокоена риском распространения ядерного оружия

Во Франции выражают обеспокоенность риском распространения ядерного оружия в мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил чиновник Елисейского дворца, которого цитирует Politico.

Комментарий чиновника появился накануне выступления французского президента Эмманюэля Макрона о ядерной доктрине Франции, запланированного на 2 марта.

Ожидается, что он предоставит более подробную информацию о том, как ядерное оружие Франции может способствовать безопасности Европы. Такие страны, как Германия и Швеция, публично подтвердили переговоры с Францией о ядерном сдерживании.

"Мы живем в период, который в основном способствует распространению ядерного оружия", – заявил чиновник журналистам в среду.

Он также добавил, что давление на международный режим нераспространения усиливается.

Кроме того, как отмечает издание, за последние несколько лет также истекло действие нескольких договоров времен холодной войны, которые ограничивали ядерные арсеналы.

"Мы явно наблюдаем разрушение всего, что осталось от системы контроля над вооружениями", – подчеркнул представитель Елисейского дворца.

По его словам, страны, обладающие ядерным оружием, теперь не избегают военных конфронтаций, указав на Индию и Пакистан.

Французский чиновник также коснулся открытого стремления некоторых стран Европы и Азии иметь собственное ядерное вооружение.

"Другой причиной (риска распространения. – Ред.) является чувство незащищенности в ряде стран, особенно когда политические изменения среди различных субъектов означают, что те, кто верил, что может полагаться на гарантии, больше не уверены в них", – сказал он, намекая на последние геополитические действия Вашингтона под руководством президента Дональда Трампа.

Хотя ни одна страна не была названа, в Южной Корее и Японии продолжаются дискуссии о том, следует ли им разрабатывать собственные средства ядерного сдерживания.

В начале этого месяца президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна должна начать разрабатывать средства ядерной обороны, учитывая угрозу со стороны Москвы.

Как сообщали СМИ, группа европейских стран якобы начала обсуждать варианты собственного ядерного сдерживания, поскольку уверенность в надежности США как союзника пошатнулась.

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы планирует в феврале предложить французский "ядерный зонтик" остальной Европе – о возможности чего он уже упоминал в 2025 году.

В то же время заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил о намерениях США и дальше предоставлять Европе "ядерный зонтик".