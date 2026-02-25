Уряд Литви схвалив оновлену стратегію нацбезпеки
Уряд Литви схвалив оновлену стратегію національної безпеки, яку тепер має розглянути Сейм.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
На засіданні 25 лютого уряд Литви затвердив оновлену стратегію нацбезпеки.
У документі відзначають наявність екзистенційної загрози для безпеки Литви та всієї євроатлантичної спільноти з огляду на ймовірність того, що до 2030 року Росія буде мати спроможності, з якими оже наважитись на повномасштабну конвенційну війну з НАТО.
Окрему увагу звертають на загрози з боку розвідок недружніх країн, та ймовірності агресивних дій з боку Білорусі щодо європейських сусідів.
Відзначають також виклики й загрози, пов’язані зі стрімким розвитком технологій і цифровізацією, ризики через вразливості критичної інфраструктури.
Ключовими завданнями у стратегії визначають посилення армії, колективних гарантій безпеки та оборонних спроможностей Європи в цілому, розбудову національної системи оцінки загроз і раннього попередження, посилення інтеграції Стрілецької спілки Литви у систему національної оборони, робота над економічною безпекою. Йдеться і про політику стимулювання народжуваності.
Далі документ розглянуть у Сеймі Литви.
Попередню версію національної безпекової стратегії затвердили у 2021 році.
Нагадаємо, минулого тижня у Литві вчергове частково закривали повітряний простір над аеропортом Вільнюса через виявлення контрабандні повітряні кулі з Білорусі.
У грудні через системність таких інцидентів у Литві оголосили надзвичайний стан.