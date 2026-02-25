Правительство Литвы одобрило обновленную стратегию нацбезопасности
Правительство Литвы одобрило обновленную стратегию национальной безопасности, которую теперь должен рассмотреть Сейм.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
На заседании 25 февраля правительство Литвы утвердило обновленную стратегию нацбезопасности.
В документе отмечают наличие экзистенциальной угрозы для безопасности Литвы и всего евроатлантического сообщества, учитывая вероятность того, что к 2030 году Россия будет иметь способности, с которыми она может решиться на полномасштабную конвенционную войну с НАТО.
Особое внимание обращают на угрозы со стороны разведок недружественных стран, и вероятности агрессивных действий со стороны Беларуси в отношении европейских соседей.
Отмечают также вызовы и угрозы, связанные со стремительным развитием технологий и цифровизацией, риски из-за уязвимости критической инфраструктуры.
Ключевыми задачами в стратегии определяют усиление армии, коллективных гарантий безопасности и оборонных возможностей Европы в целом, развитие национальной системы оценки угроз и раннего предупреждения, усиление интеграции Стрелкового союза Литвы в систему национальной обороны, работу над экономической безопасностью. Речь идет и о политике стимулирования рождаемости.
Далее документ рассмотрят в Сейме Литвы.
Предыдущую версию национальной стратегии безопасности утвердили в 2021 году.
Напомним, на прошлой неделе в Литве в очередной раз частично закрывали воздушное пространство над аэропортом Вильнюса из-за обнаружения контрабандных воздушных шаров из Беларуси.
В декабре из-за системности таких инцидентов в Литве объявили чрезвычайное положение.