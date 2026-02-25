У Німеччині двоє робітників загинули через падіння вітрової турбіни

У Німеччині двоє робітників загинули в результаті падіння з великої висоти всередині вітрової турбіни, яка будувалася в східній частині Гессена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції, двоє 32-річних чоловіків працювали в підвісному кошику біля вершини вежі турбіни в Бірштайні, коли вона впала на землю рано вранці в середу.

Служби екстреної допомоги були викликані після того, як колеги почули гучний удар і зателефонували в поліцію, але, за словами поліцейських, медична допомога прибула занадто пізно. Двоє чоловіків загинули на місці.

Вітряна електростанція в районі Майн-Кінціг все ще перебуває в стадії будівництва.

Нагадаємо, у січні в результаті вибуху та пожежі на фабриці печива в Трикалі загинуло щонайменше п'ятеро працівників. Ще семеро були госпіталізовані після вибуху, що стався під час нічної зміни. В результаті пожежі завод був повністю знищений.

27 січня у Греції відбувся страйк через пожежу на фабриці у місті Трикала, в результаті якої загинули п'ятеро робітників.