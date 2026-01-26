У Греції після пожежі на фабриці 5 людей зникли безвісти
У грецькому місті Трикала у понеділок спалахнула пожежа на фабриці печива, яка призвела до зникнення п’яти працівниць підприємства.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє газета Kathimerini.
Пожежа спалахнула рано в понеділок близько 4-ї ранку. Причина загоряння наразі невідома..
Місцеві ЗМІ повідомили про потужний вибух незадовго до того, як з’явилась інформація про пожежу.
На момент інциденту фабрика працювала, в будівлі перебували 13 працівників. Вісьмом з них вдалося вийти з приміщення, їх доставили до лікарні Трикала.
П'ять працівниць фабрики зникли безвісти.
Пожежники направили на місце події 40 пожежників та 13 автомобілів.
Нагадаємо, у новорічну ніч сталася трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.
У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн.
У п’ятницю суд постановив звільнити під заставу Жака Моретті, одного із власників бару в Кран-Монтані, що викликало обурення в уряді Італії.