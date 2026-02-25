В Германии двое рабочих погибли из-за падения ветровой турбины

В Германии двое рабочих погибли в результате падения с большой высоты внутри ветровой турбины, которая строилась в восточной части Гессена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным полиции, двое 32-летних мужчин работали в подвесной корзине у вершины башни турбины в Бирштайне, когда она упала на землю рано утром в среду.

Службы экстренной помощи были вызваны после того, как коллеги услышали громкий удар и позвонили в полицию, но, по словам полицейских, медицинская помощь прибыла слишком поздно. Двое мужчин погибли на месте.

Ветряная электростанция в районе Майн-Кинциг все еще находится в стадии строительства.

Напомним, в январе в результате взрыва и пожара на фабрике печенья в Трикале погибли по меньшей мере пять работников. Еще семеро были госпитализированы после взрыва, произошедшего во время ночной смены. В результате пожара завод был полностью уничтожен.

27 января в Греции прошла забастовка из-за пожара на фабрике в городе Трикала, в результате которого погибли пять рабочих.