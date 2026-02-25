Глава МЗС Німеччини каже, що "вражений" поведінкою Орбана

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що "вражений" рішенням угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо блокування кредиту ЄС у 90 млрд євро для України.

Заяву німецького міністра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Він додав, що рішення Угорщини накласти вето на останній раунд санкцій ЄС проти Росії "зраджує її власну боротьбу за свободу".

"Все, що я можу сказати, це те, що я вражений поведінкою Угорщини", – зазначив Вадефуль.

Своєю чергою глава МЗС Бельгії Максим Прево попередив, що "Угорщина повинна зрозуміти", що для інших країн ЄС "терпіння дуже швидко вичерпується".

Як відомо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні і заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.