Угорщина заблокує 20-ий пакет санкцій ЄС через "Дружбу"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у понеділок Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20 пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Про це Сійярто написав у неділю в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Угорський дипломат зазначив, що на завтрашньому засіданні Рада ЄС з питань закордонних справ планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.

"Угорщина заблокує його. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", ми не дозволимо ухвалювати важливі для Києва рішення", – заявив глава МЗС Угорщини.

Через російську атаку на західноукраїнський нафтовий вузол Броди та пошкодження нафтопроводу "Дружба" уряди Словаччини та Угорщини синхронно прийняли рішення оголосити у своїх країнах надзвичайний стан на ринку нафтопродуктів. Обидві країни заявляють, що Україна свідомо не ремонтує трубопровід, бо не хоче постачати їм російську нафту.

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Також Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні і заблокувала кредит у 90 млрд євро для України від ЄС.