Глава МИД Германии говорит, что "поражен" поведением Орбана

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что "поражен" решением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о блокировании кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

Заявление немецкого министра приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Он добавил, что решение Венгрии наложить вето на последний раунд санкций ЕС против России "предает ее собственную борьбу за свободу".

"Все, что я могу сказать, это то, что я поражен поведением Венгрии", – отметил Вадефуль.

В свою очередь глава МИД Бельгии Максим Прево предупредил, что "Венгрия должна понять", что для других стран ЕС "терпение очень быстро иссякает".

Как известно, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, поскольку Украина якобы намеренно не ремонтирует нефтепровод "Дружба".

Также Венгрия объявила о приостановке поставок дизельного топлива Украине и заблокировала кредит в 90 млрд евро для Украины от ЕС.