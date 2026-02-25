Національні збори Франції схвалили закон про асистований суїцид

Нижня палата парламенту Франції 26 лютого схвалила у другому читанні закон, який легалізує асистований суїцид для важкохворих – проте остаточне його ухвалення може затягнутися ще на місяці.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У середу депутати Національних зборів після бурхливих дебатів ухвалили у другому читанні законопроєкт про асистований суїцид – 299 голосами "за" і 226 "проти" – який тривалий час просував президент Емманюель Макрон.

Перед цим 491 голосами "за" і без жодного голосу проти ухвалили проєкт про розширення паліативного догляду.

У першому читанні проєкт затвердили у травні 2022 року, тоді з більшою кількістю голосів "за". Відтоді до нього внесли чимали поправок.

У підсумковому результаті закон легалізував асистований суїцид, та евтаназію у випадках, коли зацікавлений пацієнт фізично неспроможний виконати якісь дії зі свого боку.

Обов’язковими критеріями для можливості асистованого суїциду визначили тяжкий та невиліковний стан хворого, близький до термінальної стадії; те, що людина у зв’язку з цим станом зазнає фізичних або психологічних страждань; лікування завдає страждань або не дає явних результатів; пацієнт добровільно та з повним розумінням висловив бажання пройти процедуру, що має перевірятися на всіх етапах.

Орієнтовно у квітні проєкт опиниться на розгляді Сенату та, очікувано, зустріне там опір і повторно повернеться до Національних зборів. Остаточне ухвалення може затягнутися до літа.

Парламент Словенії влітку 2025 року повторно схвалив закон про асистований суїцид.

А у Нідерландах суд визнав законними чинні обмеження на асистований суїцид.