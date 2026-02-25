Национальное собрание Франции одобрило закон об ассистированном суициде

Нижняя палата парламента Франции 26 февраля одобрила во втором чтении закон, который легализует ассистированный суицид для тяжелобольных – однако окончательное его принятие может затянуться еще на месяцы.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В среду депутаты Национального собрания после бурных дебатов приняли во втором чтении законопроект об ассистированном суициде – 299 голосами "за" и 226 "против" – который долгое время продвигал президент Эмманюэль Макрон.

Перед этим 491 голосами "за" и без единого голоса против приняли проект о расширении паллиативного ухода.

В первом чтении проект утвердили в мае 2022 года, тогда с большим количеством голосов "за". С тех пор в него внесли немало поправок.

В итоговом результате закон легализовал ассистированный суицид, и эвтаназию в случаях, когда заинтересованный пациент физически не в состоянии выполнить какие-то действия со своей стороны.

Обязательными критериями для возможности ассистированного суицида определили тяжелое и неизлечимое состояние больного, близкое к терминальной стадии; то, что человек в связи с этим состоянием испытывает физические или психологические страдания; лечение наносит страдания или не дает явных результатов; пациент добровольно и с полным пониманием выразил желание пройти процедуру, что должно проверяться на всех этапах.

Ориентировочно в апреле проект окажется на рассмотрении Сената и, ожидаемо, встретит там сопротивление и повторно вернется в Национальное собрание. Окончательное принятие может затянуться до лета.

Парламент Словении летом 2025 года повторно одобрил закон об ассистированном суициде.

А в Нидерландах суд признал законными действующие ограничения на ассистированный суицид.