На півдні Франції зафіксували теплі рекорди – до майже 30°C

У Франції останні дні зими позначилися аномально теплою погодою, на крайньому півдні місцями стовпчик термометра наблизився до 30°C.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У Франції останніми днями на значній частині території встановилась аномально тепла погода з майже літніми температурними показниками, які досягли піку у середу 25 лютого.

По території країни зареєстрували 130 місячних температурних рекордів.

Так, у відносно північному Орлеані вдень зафіксували 22,4°C, на понад 13 градусів вище за норми для цієї пори року. В інших місцях у Нормандії було близько 23°C, у столичному регіоні – також близько 23°C.

У Шамоні біля підніжжя Монблану на висоті понад 1000 метрів зареєстрували рекордні 21,1°C.

У департаменті Атлантичні Піренеї, що під кордоном з Іспанією, в низці населених пунктів зареєстрували 28-28,7°C.

В метеорологічному агентстві Météo France зазначають, що подібні показники відповідають нормам травня.

Наступними днями у більшості регіонів аномальне тепло триватиме, у Парижі буде близько 20°C.

Січень-лютий 2026 року позначилися для Франції рекордним періодом опадів – дощі йшли щоденно 40 днів поспіль.

Інтенсивні опади призвели до значних підтоплень у багатьох районах на заході та південному заході країни.