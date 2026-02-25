На юге Франции зафиксировали теплые рекорды – до почти 30°C

Во Франции последние дни зимы обозначились аномально теплой погодой, на крайнем юге местами столбик термометра приблизился к 30°C.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во Франции в последние дни на значительной части территории установилась аномально теплая погода с почти летними температурными показателями, которые достигли пика в среду 25 февраля. По территории страны зарегистрировали 130 месячных температурных рекордов.

Так, в относительно северном Орлеане днем зафиксировали 22,4°C, более чем на 13 градусов выше нормы для этого времени года. В Нормандии было около 23°C, в столичном регионе – также около 23°C.

В Шамони у подножия Монблана на высоте более 1000 метров зарегистрировали рекордные 21,1°C.

В департаменте Атлантические Пиренеи, что под границей с Испанией, в ряде населенных пунктов зарегистрировали 28-28,7°C.

В метеорологическом агентстве Météo France отмечают, что подобные показатели соответствуют нормам мая.

В последующие дни в большинстве регионов аномальное тепло будет продолжаться, в Париже будет около 20°C.

Январь-февраль 2026 года ознаменовались для Франции рекордным периодом осадков – дожди шли ежедневно 40 дней подряд.

Интенсивные осадки привели к значительным подтоплениям во многих районах на западе и юго-западе страны.