40 днів дощів: Франція у січні-лютому зареєструвала рекордні опади

Січень-лютий 2026 року позначилися для Франції "небаченими" опадами – дощі йшли 40 днів поспіль, що є рекордом від початку спостережень у 1959 році.

Як інформує BFMTV, про це оголосило метеорологічне агентство Météo France, пише "Європейська правда".

За підсумками спостережень, період щоденних дощів тривав з 14 січня по 22 лютого, що стало найтривалішим таким дощовим періодом від початку спостережень з 1959 року.

Попередній рекорд безперервних опадів зареєстрували у 2023 році, коли дощило 32 дні поспіль.

Лютий 2026 року став найбільш дощовим з 1959 року за середніми показниками на території країни.

За період з 1 січня на території країни випала зимова норма опадів.

У метеорологічному агентстві зазначили, що кліматичні зміни посприяли появі тривалих дощових періодів.

Інтенсивні опади призвели до значних підтоплень у багатьох районах на заході та південному заході Франції.

Серія зимових штормів завдала також великої шкоди в Іспанії і Португалії, збитки оцінюють у мільярди євро.