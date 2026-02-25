Уряд Франції пережив чергові вотуми недовіри

Уряд Себастьєна Лекорню у Франції пережив чергові голосування про вотум недовіри, ініційовані ультраправою партією "Національне об’єднання" та ультралівою "Нескорена Франція" через закон про енергетику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Le Figaro.

Пропозиція вотуму недовіри, висунута ультраправими, отримала підтримку лише 140 депутатів Національних зборів із необхідних 289.

Ініціатива ультралівих, розглянута одразу після цього голосування, не мала більшого успіху, отримавши лише 108 голосів "за".

Результати не є несподіваними: ліві депутати ніколи не голосують за пропозиції, подані "Національним об’єднанням", а ультраправі не підтримують ініціативи "Нескореної Франції".

Обидва вотуми недовіри запропонували через публікацію енергетичної стратегії країни до 2035 року.

Цього місяця Франція оприлюднила енергетичну стратегію, яка передбачає зменшення цілей у сфері відновлюваної енергетики та послаблення тиску на державну енергетичну компанію EDF шляхом скасування вимоги про закриття 14 ядерних реакторів. "Національне об'єднання" стверджує, що новий закон призведе до зростання цін на енергію.

Нагадаємо, 2 лютого, Національна асамблея Франції відхилила дві ініціативи про висловлення недовіри уряду Себастьєну Лекорню, що поставило крапку у затвердженні бюджету на 2026 рік.

А наприкінці січня уряд Лекорню пережив ще два вотуми недовіри.