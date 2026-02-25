Правительство Франции пережило очередные вотумы недоверия

Правительство Себастьяна Лекорню во Франции пережило очередные голосования о вотуме недоверия, инициированные ультраправой партией "Национальное объединение" и ультралевой "Непокоренная Франция" из-за закона об энергетике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Le Figaro.

Предложение вотума недоверия, выдвинутое ультраправыми, получило поддержку только 140 депутатов Национального собрания из необходимых 289.

Инициатива ультралевых, рассмотренная сразу после этого голосования, не имела большего успеха, получив только 108 голосов "за".

Результаты не являются неожиданными: левые депутаты никогда не голосуют за предложения, поданные "Национальным объединением", а ультраправые не поддерживают инициативы "Непокоренной Франции".

Оба вотума недоверия предложили из-за публикации энергетической стратегии страны до 2035 года.

В этом месяце Франция обнародовала энергетическую стратегию, которая предусматривает уменьшение целей в сфере возобновляемой энергетики и ослабление давления на государственную энергетическую компанию EDF путем отмены требования о закрытии 14 ядерных реакторов. "Национальное объединение" утверждает, что новый закон приведет к росту цен на энергию.

Напомним, 2 февраля Национальная ассамблея Франции отклонила две инициативы о выражении недоверия правительству Себастьяна Лекорню, что поставило точку в утверждении бюджета на 2026 год.

А в конце января правительство Лекорню пережило еще два вотума недоверия.