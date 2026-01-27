Уряд Франції пережив ще два вотуми недовіри

Вотуми недовіри уряду Себастьєна Лекорню, ініційовані групою лівих депутатів та ультраправими, очікувано не зібрали достатньо голосів.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Увечері 27 січня Національна асамблея розглянула чергові два вотуми недовіри уряду – з боку групи лівих депутатів, та ще один – від правопопулістського "Національного об’єднання". Обом прогнозували поразку.

Під час розгляду першої ініціативи за неї дали 267 голосів замість необхідних 289. Крім того, це ще на два голоси менше, ніж під час останнього перед цим вотуму недовіри уряду минулої п’ятниці.

Вотум недовіри від "Нацоб’єднання" також провалився, зібравши лише 140 голосів.

Приводом серії вотумів недовіри стало те, що прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню застосував спеціальні конституційні повноваження, щоб ухвалити бюджет на 2026 рік без голосування у парламенті.

Переговори щодо бюджету Франції на 2026 рік затягнулися на місяці, через що французькому президенту Емманюелю Макрону довелося схвалити спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету.