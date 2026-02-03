Уряд Франції пережив останні два вотуми недовіри, "бюджетна епопея" завершилась

Національна асамблея Франції ввечері 2 лютого відхилила останні дві ініціативи про висловлення недовіри уряду Себастьєну Лекорню, що поставило крапку у затвердженні бюджету на 2026 рік.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вотуми недовіри уряду, ініційовані групою лівих депутатів та правопопулістським "Національним об’єднанням", очікувано провалилися, як і минулі – за перший проголосували 260 депутатів, за другий – 135, тоді як для висловлення недовіри уряду потрібно було 289 голосів.

Ініціативи щодо висловлення недовіри уряду Лекорню вносилися після застосування ним конституційних спецповноважень за ст. 49.3, що дозволяють затвердити закони без голосування у залі, а депутатам дають право у відповідь винести на голосування питання про довіру уряду.

На початку своїх прем’єрських повноважень Себастьєн Лекорню обіцяв не застосовувати цей крок, що загрожував його відставкою та ще більшим поглибленням політичної кризи – але врешті змушений був піти на нього через неможливість досягти компромісу щодо бюджету шляхом переговорів.

Після відхилення усіх вотумів недовіри Франція нарешті отримала затверджений бюджет на 2026 рік.

За останній місяць уряд Лекорню вже сім разів пережив вотум недовіри.

На початку прем’єрства Лекорню більшість французів не вірили, що йому вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник Франсуа Байру – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Переговори щодо бюджету Франції на 2026 рік затягнулися на місяці, через що французькому президенту Емманюелю Макрону довелося схвалити спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету.