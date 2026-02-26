Польща мобілізувала "всі необхідні сили" через удар РФ по Україні
Польща вкотре "мобілізувала необхідні сили" на тлі російського масштабного удару по українських регіонах.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише "Європейська правда".
Як заявили польські військові, у зв’язку з діями РФ – польські літаки та літаки союзників почали діяти в повітряному просторі країни.
"Оперативний командувач Збройних сил мобілізував необхідні сили та ресурси, що є в його розпорядженні. Винищувачі та літаки раннього попередження знаходяться в бойовій готовності, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в режим підвищеної готовності", – заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Там зазначили, що ці заходи мають "превентивний характер" і спрямовані на убезпечення та захист повітряного простору.
Востаннє Польща підіймала свою авіацію через російські удари у ніч проти 22 лютого.
Вночі 26 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі лунали вибухи.
У двох районах Києва через нічну комбіновану атаку ворога виникли пожежі, також пошкоджений житловий будинок.